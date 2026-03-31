春になると毎年、桜の名所はどこも人でにぎわう。その一方で、混雑やマナーの問題が注目されることも少なくない。2026年の花見シーズン、都内の桜の名所・中目黒の目黒川では、その混雑への対策が例年以上に目に見える形で現れていた。 【画像】まるでスパイダーマンの仕業のようにベンチがロープでぐるぐる巻き目黒区の事故防止策 「目黒川の桜って今こんな感じなの？」 3月下旬の中目黒駅。平日で