◇インターリーグホワイトソックス9─4マーリンズ（2026年3月30日マイアミ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が30日（日本時間31日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。デビュー戦からの4試合連発はならなかったが、4試合連続安打でチームの今季初勝利に貢献。ウィル・ベナブル監督（43）も選球眼の良さを称えた。4試合目で初めてのDHとして出場した村上は、初回1死の第1打席はマーリンズ先発・パ