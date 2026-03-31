◇インターリーグ ホワイトソックス9─4マーリンズ（2026年3月30日 マイアミ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が30日（日本時間31日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。デビュー戦からの4試合連発はならなかったが、4試合連続安打でチームの今季初勝利に貢献。ウィル・ベナブル監督（43）も選球眼の良さを称えた。

4試合目で初めてのDHとして出場した村上は、初回1死の第1打席はマーリンズ先発・パダックのチェンジアップを捉えられず、二ゴロ。第2打席で追加点につながる貴重かつ幸運な投手への内野安打を放った。

バルガスの満塁弾で8―0となった直後の4回2死の第3打席では、カウント1―1から高めの直球を見逃したが、判定はストライク。すぐさま右手でヘルメットを2度叩き、自身初めての「ABSチャレンジ」を要求。「ボールだったので。はい。自信を持っていました」。確信通り、判定は覆ってカウントは2―1になった。結果は空振り三振だったが、ストライクゾーンを見極める選球眼も示す打席となった。

その後の打席は左飛、中飛に倒れ2016年のトレバー・ストーリー（ロッキーズ、現レッドソックス）以来、史上2人目のMLB最長タイ記録となる4試合連続本塁打はならなかった。

ただ、試合後、ベナブル監督は「ボールはよく見えていたよ。いいチャレンジだった。彼はストライクゾーンをよく分かっている」と村上の選球眼の良さを評価した。

続けて「たとえホームランを打たなくても、試合に影響を与えられる選手だ。素晴らしい働きだったと思うよ。何度かインプレーにしていたし、とても一生懸命に走っていた。本当に良かったね」とプレー姿を称賛した。