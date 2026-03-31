SNSなどで「独身税が始まるのではないか」と話題になっている「子ども・子育て支援金制度」。会社員の場合、実際にどの程度の負担が発生するのか、具体的な金額が気になる方も多いでしょう。 もっとも、この制度は新たな税負担ではなく、医療保険制度の枠組みの中で拠出される仕組みであり、負担額も一律ではなく加入している医療保険制度や収入などに応じて決まります。 そのため、「いくら負担が増えるのか」は制度の