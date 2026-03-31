牛丼チェーン『松屋』の人気メニューが2年ぶりに限定復活する。2026年3月31日から販売開始するのは、「鶏のバター醤油炒め定食」。“ガリバタ”が食欲をそそる究極の松屋メシとは、いったいどんなメニューなのか。”ガリバタ”の香りとコクが凄い！今回期間限定で復活する「鶏のバター醤油炒め定食」は、長年愛されてきた『松屋』の人気メニュー。2026年3月31日から2年ぶりの販売となる。2026年3月31日販売開始「鶏のバター醤油炒