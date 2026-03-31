松屋「鶏のバター醤油炒め」が期間限定で帰ってきた　ご飯がすすむ、悪魔級の美味しさとは

牛丼チェーン『松屋』の人気メニューが2年ぶりに限定復活する。2026年3月31日から販売開始するのは、「鶏のバター醤油炒め定食」。“ガリバタ”が食欲をそそる究極の松屋メシとは、いったいどんなメニューなのか。

”ガリバタ”の香りとコクが凄い！

今回期間限定で復活する「鶏のバター醤油炒め定食」は、長年愛されてきた『松屋』の人気メニュー。2026年3月31日から2年ぶりの販売となる。

2026年3月31日販売開始「鶏のバター醤油炒め定食」

バターとにんにく醤油の特製ダレをジューシーな鶏もも肉に合わせた一皿で、鉄板で一気に炒めているため、香りがしっかり立っているという。

「立ち上るガーリックバターの香りで、食欲のスイッチが入ること間違いなし！ チキンの肉汁とバターのコク、にんにくのパンチが混ざり合い、ご飯が止まらない悪魔級の美味しさに仕上げました」と同社はアピールしている。

また、豚肉を”ガリバタ”で炒めた「ガーリックバター豚カルビエッグ丼」も登場する。黄身を混ぜて食べれば濃厚さがアップするだろう。

”究極の松屋メシ”と同社が売り出している復活メニュー。背徳感のある味わいで新生活を活気づけられそうだ。

「鶏のバター醤油炒め定食」は税込980円

■鶏のバター醤油炒め定食（ライス・味噌汁・サラダ付） 税込980円 ダブル・税込1470円

鶏のバター醤油炒め定食（ライス・味噌汁・サラダ付） 税込980円 ダブル・税込1470円

■鶏のバター醤油炒め（ライス・味噌汁付） 税込920円 ダブル・税込1410円

鶏のバター醤油炒め（ライス・味噌汁付） 税込920円 ダブル・税込1410円

■単品 鶏のバター醤油炒め 税込780円

■ガーリックバター豚カルビエッグ丼（味噌汁付） 税込790円

ガーリックバター豚カルビエッグ丼（味噌汁付） 税込790円

※すべて持ち帰り可（味噌汁別料金）

公式アプリでは2026年3月31日10時から4月7日10時まで最大100円OFFのクーポンを配信する。期間限定でお得に楽しめる。

発売日：2026年3月31日 10時〜

販売場所：一部店舗を除く全国の松屋

【画像】ご飯が止まらない究極の松屋メシ 「鶏のバター醤油炒め定食」などメニュー一覧（4枚）