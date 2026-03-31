お金を貯めるにはどうしたらいいのか。ファイナンシャルプランナーの橋本絵美さんは「強い意志がなくてもお金を効率的に貯める方法がある。資産ゼロから100億円を築いた本多静六の“給料日のルール”が参考になる」という――。■誰でも資産を築くことができる最高の蓄財法本多静六という人をご存じですか？日比谷公園や明治神宮、奈良公園を作った方です。本多静六は日本初の林学博士で、全国各地の公園の設計を手掛けた「公