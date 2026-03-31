フィギュアペアでミラノ・コルティナ五輪代表で“ゆなすみペア”の長岡柚奈（20＝木下アカデミー）が31日までに自身のインスタグラムを更新。五輪2大会連続メダリスト・坂本花織（25＝シスメックス）の「現役生活お疲れ様パーティー」を開催した様子を投稿した。自身のインスタグラムで「かおちゃん現役生活お疲れ様パーティー」とつづった。ホテルの部屋で世界選手権に出場した選手たちで開催した坂本の現役をねぎらうパー