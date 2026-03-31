コンディション不良のため29日の楽天戦先発を回避したオリックスのジェリーは30日、大阪・舞洲で投手指名練習に参加した。宮城との強めのキャッチボールなどを行った。「無理すれば投げられたけど、長引くよりも1週間延ばす方が良いだろうという話になった」と状況を説明。4月5日の日本ハム戦（エスコン）先発が濃厚で「いつでもいける準備は整っている」と力強かった。