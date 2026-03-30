混迷が続く中東情勢を受けた原油高騰の影響は、医療現場にも広がりつつあります。石川県内の歯科クリニックでも、石油製品の値上げなどに頭を悩ませています。渡邉百音フィールドキャスター「医療現場で必要不可欠なこちらの医療グローブ、品薄の状態が続いています」かほくCUBE歯科・矯正歯科 角田真太郎歯科医師「こちらが当院の在庫なんですけど、こういった物が少しずつ買えなくなっています」かほく市の歯科クリニックでは、