Netflix「九条の大罪」 2025年12月18日から配信された「10DANCE」が爆発的な人気となり、子どもに寄り添うフリースクールの先生を演じる主演ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」(4月11日(土)放送開始)の激甘ルックにも視線が注がれている町田啓太。"年男"となる2026年も、勢いそのままに活躍が続いている。作品ごとに異なる印象を放つ町田だが、過去最大級にダークな役どころとして話題を集めているのが、4月2日(木)よりNetflix