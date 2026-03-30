最新プラットフォームに既存GLCと近い容姿AUTOCARの読者なら違われるかもしれないが、筆者の自宅には4Dサウンドシステムも39.1インチ・タッチモニターもない。自分のクルマは自律的に120mもバックしないし、瞬時に遮光されるサンルーフもない。【画像】AMG C 63へ迫る加速だけじゃないGLC EQテクノロジー並み居る競合の電動SUV全169枚メルセデス・ベンツは、最新のGLC EQテクノロジーで、自宅のような体験の創出を目指したと