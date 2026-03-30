11人組グローバルボーイズグループ・INIの田島将吾が、4月21日発売のファッション＆ネイルアートマガジン『NAILON ISSUE 03』（カエルム）のW表紙を飾る。【集合ショット】かっこいい！個性溢れるジャケット姿で登場したINI普段から生活にネイルを取り入れて楽しんでいる“リアル・ネイルラバー”の田島は今回、「Sweet Vacance」をテーマに、旅への開放感といつもより少しだけ欲張った遊び心を引き連れてネイル3パターンを披