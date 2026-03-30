INI田島将吾、旅のワクワク感ただようネイル3パターン披露 ヴァカンスを一緒に過ごしているような気持ちに
11人組グローバルボーイズグループ・INIの田島将吾が、4月21日発売のファッション＆ネイルアートマガジン『NAILON ISSUE 03』（カエルム）のW表紙を飾る。
【集合ショット】かっこいい！個性溢れるジャケット姿で登場したINI
普段から生活にネイルを取り入れて楽しんでいる“リアル・ネイルラバー”の田島は今回、「Sweet Vacance」をテーマに、旅への開放感といつもより少しだけ欲張った遊び心を引き連れてネイル3パターンを披露。旅のワクワクを胸に最高のヴァカンスを一緒に過ごしているような気持ちになる中面は、大ボリューム16ページで展開する。
インタビューでは、ネイル、ファッション、音楽事情や今後の活動、そして気になるプライベートなどにフォーカスし、余すことなく語り尽くす。
また、付録としてスマホケースに挟んで楽しめる田島のミニフォトカードが付く。
【集合ショット】かっこいい！個性溢れるジャケット姿で登場したINI
普段から生活にネイルを取り入れて楽しんでいる“リアル・ネイルラバー”の田島は今回、「Sweet Vacance」をテーマに、旅への開放感といつもより少しだけ欲張った遊び心を引き連れてネイル3パターンを披露。旅のワクワクを胸に最高のヴァカンスを一緒に過ごしているような気持ちになる中面は、大ボリューム16ページで展開する。
インタビューでは、ネイル、ファッション、音楽事情や今後の活動、そして気になるプライベートなどにフォーカスし、余すことなく語り尽くす。
また、付録としてスマホケースに挟んで楽しめる田島のミニフォトカードが付く。