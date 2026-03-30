アニメ『東京リベンジャーズ』の続編「三天戦争編」が、2026年10月に放送されることが決定。第2弾PVが解禁されたほか、新キャストとして下鶴直幸、立花慎之介、星野貴紀、安元洋貴の出演が発表された。【動画】アニメ『東京リベンジャーズ』続編「三天戦争編」第2弾PV本作は、2017年より「週刊少年マガジン」で連載され、第44回講談社漫画賞少年部門を受賞した『東京卍リベンジャーズ』が原作のタイムリープサスペンスアニメ。