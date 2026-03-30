アニメ『東リベ』続編「三天戦争編」10月放送開始＆第2弾PV公開 新キャストに下鶴直幸、安元洋貴ら
アニメ『東京リベンジャーズ』の続編「三天戦争編」が、2026年10月に放送されることが決定。第2弾PVが解禁されたほか、新キャストとして下鶴直幸、立花慎之介、星野貴紀、安元洋貴の出演が発表された。
【動画】アニメ『東京リベンジャーズ』続編「三天戦争編」第2弾PV
本作は、2017年より「週刊少年マガジン」で連載され、第44回講談社漫画賞少年部門を受賞した『東京卍リベンジャーズ』が原作のタイムリープサスペンスアニメ。現在はテレビアニメ、実写映画、舞台などマルチにコンテンツを展開中。
東京卍會と天竺の抗争は凄惨な結果で幕を閉じた。それぞれが悲しみを抱えながら次の道へ進む中、花垣武道（タケミチ）は死亡した稀咲鉄太に畏怖の念を抱く。そして、タイムリープでの一部始終を聞いた佐野万次郎（マイキー）は、ある決断をする。
戦いを終えて過去を離れたタケミチは、ついに恋人・橘日向（ヒナタ）が生きている最高の未来に辿り着く。しかし、そこに“彼”の姿はなかった。3チームが覇権を争う“三天時代”となった世界で、最後のリベンジが始まる。
公開された「三天戦争編」第2弾PVでは、マイキーがタケミチに助けを求める衝撃的なシーンから始まり、東京卍會解散後の東京三大勢力「三天」のチームである梵（ブラフマン）や六破羅単代の主要キャラクターが次々と登場。
あわせて新キャストも解禁され、明司武臣役を下鶴直幸、今牛若狭役を立花慎之介、荒師慶三役を星野貴紀、寺野南役を安元洋貴が担当する。
PVのラストでは梵の首領である千咒のセリフが印象的に描かれ、タケミチが大きな渦へと巻き込まれていくことが示唆されている。高校生となった新たな世界で、彼らがどのように関わっていくのか、期待が高まる。
また、今回解禁となったキャラクターに加え、マイキーの兄である佐野真一郎のキャラ紹介、高校生となったタケミチのキャラ設定も公開された。
また、ミニアニメ『童話リベンジャーズぷち』の制作も決定。2024年からYouTubeで公開していた「童話リベンジャーズ」全6作品の続編がショートストーリーで公開予定。詳細は追って発表される。
さらに、5月27日には、アニメ『東京リベンジャーズ』Duet EP 02の発売が決定。今回はタケミチ、マイキー、ドラケンのトリオ曲も収録される。書き下ろしのアニメイラストジャケットも公開された。
アニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編は、10月放送開始。
【動画】アニメ『東京リベンジャーズ』続編「三天戦争編」第2弾PV
本作は、2017年より「週刊少年マガジン」で連載され、第44回講談社漫画賞少年部門を受賞した『東京卍リベンジャーズ』が原作のタイムリープサスペンスアニメ。現在はテレビアニメ、実写映画、舞台などマルチにコンテンツを展開中。
戦いを終えて過去を離れたタケミチは、ついに恋人・橘日向（ヒナタ）が生きている最高の未来に辿り着く。しかし、そこに“彼”の姿はなかった。3チームが覇権を争う“三天時代”となった世界で、最後のリベンジが始まる。
公開された「三天戦争編」第2弾PVでは、マイキーがタケミチに助けを求める衝撃的なシーンから始まり、東京卍會解散後の東京三大勢力「三天」のチームである梵（ブラフマン）や六破羅単代の主要キャラクターが次々と登場。
あわせて新キャストも解禁され、明司武臣役を下鶴直幸、今牛若狭役を立花慎之介、荒師慶三役を星野貴紀、寺野南役を安元洋貴が担当する。
PVのラストでは梵の首領である千咒のセリフが印象的に描かれ、タケミチが大きな渦へと巻き込まれていくことが示唆されている。高校生となった新たな世界で、彼らがどのように関わっていくのか、期待が高まる。
また、今回解禁となったキャラクターに加え、マイキーの兄である佐野真一郎のキャラ紹介、高校生となったタケミチのキャラ設定も公開された。
また、ミニアニメ『童話リベンジャーズぷち』の制作も決定。2024年からYouTubeで公開していた「童話リベンジャーズ」全6作品の続編がショートストーリーで公開予定。詳細は追って発表される。
さらに、5月27日には、アニメ『東京リベンジャーズ』Duet EP 02の発売が決定。今回はタケミチ、マイキー、ドラケンのトリオ曲も収録される。書き下ろしのアニメイラストジャケットも公開された。
アニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編は、10月放送開始。