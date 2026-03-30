森保ジャパンが英国遠征2試合の初戦、スコットランド戦（日本時間29日午前2時キックオフ）を1−0でモノにし、森保一監督に「70勝目/101試合」をプレゼントした。【GK・DF編】当落線上の長友佑都が息を吹き返す可能性 “不参加”決めた英国遠征に注目集まるスコットランド・グラスゴー市の聖地ハムデンパークでの試合に森保監督は、代表実績の少ない若手を多く使った。20歳FW後藤啓介（シントトロイデン／ベルギー。代表歴2試