森保ジャパンが英国遠征2試合の初戦、スコットランド戦（日本時間29日午前2時キックオフ）を1−0でモノにし、森保一監督に「70勝目/101試合」をプレゼントした。

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スコットランド・グラスゴー市の聖地ハムデンパークでの試合に森保監督は、代表実績の少ない若手を多く使った。

20歳FW後藤啓介（シントトロイデン／ベルギー。代表歴2試合）、22歳MF佐野航大（NEC／オランダ。1試合）。24歳のMF鈴木唯人（フライブルグ／ドイツ。4試合）とMF藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ。7試合）を先発に起用。

後半から22歳DF鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク。4試合）、26日に21歳になったばかりの代表ルーキーFW塩貝健人（ウォルフスブルグ／ドイツ）をピッチに送り出した。ドイツ1部ビーレフェルトでヘッドコーチを務めた鈴木良平氏（初代なでしこ代表監督）が言う。

「6月11日に開幕するW杯前の最後の欧州遠征で森保監督は、実戦を通してチームの熟成を図るよりも＜有望若手選手をテストする＞というテーマを掲げて臨み、若手は指揮官の意図を汲み取りながら、それぞれ持ち味をきっちりとアピールしたと思います。1トップの後藤の背後の＜シャドー＞の位置に入った佐野航と鈴木は、後藤との連係も頭に入れながらチャンスを構築し、シュートへの意識も高かった。相手ボールになった際の守備への切り替えも見事だった。ボランチでプレーした藤田は攻守の繋ぎ役を的確にこなし、その上で相手ゴール前に出ていく積極性も光った。後半33分から出てきた塩貝もストライカーとしての能力の高さを見せつけ、ジョカーとして本大会で見てみたいと思いました」

森保ジャパンは、日本時間1日午前3時45分キックオフのイングランド代表戦をこなす。W杯メンバーの発表は5月中旬過ぎと言われている。

「同レベルの＜実績のある中堅やベテランと若手のどちらを選ぶか＞と迷った時には、若手を抜擢してチームを活性化して本大会に臨むべし」とは前出の鈴木氏である――。