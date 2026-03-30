新車235万円！ トヨタ最新「ステーションワゴン」に反響殺到！1990年代半ばから2000年代にかけてのミニバンブームと、それに続く現在のSUVブームによって、かつて一世を風靡した「ステーションワゴン」はすっかり少数派となってしまいました。しかし、各メーカーが次々とワゴンモデルのラインナップを縮小していくなかでも確かな存在感を示し、安定した販売台数を維持し続けている1台のクルマがあります。【画像】超カッコイイ