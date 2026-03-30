TC エンタテインメントは、『落下の王国 4Kデジタルリマスター』の4K UHDとBlu-rayを2026年7月15日に発売する。価格はUHD＋ブルーレイが7,040円、ブルーレイ単体版は6,160円。また、TC エンタテインメント直販サイトのみで取り扱うアクリルスタンド6体セット付きの初回生産限定盤も発売となる。こちらはUHD＋ブルーレイが11,440円、ブルーレイ単体版は10,560円。『落下の王国 4Kデジタルリマスター』UHD＋ブルーレイ『落下の王国 4