ハイブリッドは3月25日、同社が運営するモール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID(ハリックストア バイ ハイブリッド)」にて、本格ストリートブランド「VISION STREET WEAR(ビジョン ストリート ウェア)」と「スポンジ・ボブ」のコラボアパレルコレクションを発売した。【スポンジ・ボブコラボ】SkaterTee / スケーターグラフィックTシャツ同コレクションのラインナップは全4種で、スケーターブランドらしい遊び心あるデザインが