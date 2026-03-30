スポーツ専門局「ESPN」電子版は29日（日本時間30日）、3年総額1億2600万ドル（約202億円）の大型契約でメッツに移籍したボー・ビシェット内野手（28）が本拠地シティ・フィールドで、3試合目で早くもブーイングを浴びたと報じている。2―2で迎えた7回2死二、三塁、ビシェットはパイレーツの剛腕、メイソン・モンゴメリーの投じた100.2マイル（約161.2キロ）直球に空振り三振。これが観客からの初のブーイングにつながった。さ