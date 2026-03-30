4月4日（土）中山競馬場で行われる、第58回ダービー卿チャレンジトロフィー（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝1600m）の登録馬は下記の通り。春のG1戦線へ向けて賞金を加算したい古馬が集結。京都金杯を制したブエナオンダなど21頭がエントリー。【京都金杯】3連単は109万円超の波乱…ブエナオンダが重賞初制覇21頭がエントリーイミグラントソングエエヤンエンペラーズソードクルゼイロドスルケイアイセナサイルーンサンストックト