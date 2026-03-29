【モデルプレス＝2026/03/29】TRFのDJ KOOが3月28日、自身のInstagramを更新。娘が作ったというオムレツを披露し、反響を呼んでいる。【写真】64歳人気DJ「本当にフワッフワ」娘手作りのモンサンミッシェル風スフレオムレツ◆DJ KOO、娘が作ったオムレツ公開KOOは「名古屋〜大阪から帰宅すると！！娘の手作り！モンサンミッシェル風・ふわふわスフレオムレツが迎えてくれました！！」とつづり、写真を投稿。通常のオムレツと違い、