DJ KOO「過去イチの美味しさ」娘手作りのスフレオムレツ公開「プロの技」「ホテルレストランみたいに綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/03/29】TRFのDJ KOOが3月28日、自身のInstagramを更新。娘が作ったというオムレツを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】64歳人気DJ「本当にフワッフワ」娘手作りのモンサンミッシェル風スフレオムレツ
KOOは「名古屋〜大阪から帰宅すると！！娘の手作り！モンサンミッシェル風・ふわふわスフレオムレツが迎えてくれました！！」とつづり、写真を投稿。通常のオムレツと違い、パンケーキ風のふんわりとした厚みのある、美しい黄色のオムレツで「今まで食べたオムレツの中で過去イチの美味しさ」と感動を記している。
また、娘がこのオムレツを「僕の帰りの時間に合わせ何度も試作を作って待ってくれてたみたいで」と自身のために練習までしてくれていたことも明かし「心もお腹も癒されました ありがとう」と締めくくっている。
この投稿にファンからは「プロの技」「ホテルレストランみたいに綺麗」「なんと美しいオムレツ」「娘さんからの愛で一杯」「これは美味しそうすぎる」「愛の厚みですね」「本当にフワッフワ」「お洒落すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】64歳人気DJ「本当にフワッフワ」娘手作りのモンサンミッシェル風スフレオムレツ
◆DJ KOO、娘が作ったオムレツ公開
KOOは「名古屋〜大阪から帰宅すると！！娘の手作り！モンサンミッシェル風・ふわふわスフレオムレツが迎えてくれました！！」とつづり、写真を投稿。通常のオムレツと違い、パンケーキ風のふんわりとした厚みのある、美しい黄色のオムレツで「今まで食べたオムレツの中で過去イチの美味しさ」と感動を記している。
◆DJ KOOの投稿に反響
この投稿にファンからは「プロの技」「ホテルレストランみたいに綺麗」「なんと美しいオムレツ」「娘さんからの愛で一杯」「これは美味しそうすぎる」「愛の厚みですね」「本当にフワッフワ」「お洒落すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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