指揮者の体験や楽器演奏など、音楽の魅力を体で感じてもらおうというイベントが29日、山形県山形市で開かれました。この催しは山形交響楽団が毎年この時期に行っているもので、楽団員から直接楽器の使い方の指導を受ける演奏体験や、普段は見られないステージの裏側を案内するツアーなどが企画されました。プロの奏者を前に指揮を体験するイベントには多くの子どもたちが挑戦しました。参加者「指揮を振った 楽しかっ