PK戦は15人目で決着。ベガルタ仙台は３月29日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-A）第８節で、ブラウブリッツ秋田と敵地で対戦。０−０で迎えたPK戦を11−10で制した。試合後のフラッシュインタビューで、GKの林彰洋は「背中のサポーターも含めて、一緒に戦ってくれて、本当に心強かった」と感謝を口にする。仙台はこれで開幕から破竹の８連勝。３つ目となるPK戦勝利を収めた一戦で、林は２度、“