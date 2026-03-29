激闘制した仙台が破竹の８連勝！ PK戦“決められたら負け”で２本ストップのGK林彰洋が実感「苦しみながら勝ち取った大きい勝点」
PK戦は15人目で決着。ベガルタ仙台は３月29日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-A）第８節で、ブラウブリッツ秋田と敵地で対戦。０−０で迎えたPK戦を11−10で制した。
試合後のフラッシュインタビューで、GKの林彰洋は「背中のサポーターも含めて、一緒に戦ってくれて、本当に心強かった」と感謝を口にする。
仙台はこれで開幕から破竹の８連勝。３つ目となるPK戦勝利を収めた一戦で、林は２度、“決められたら負け”のシチュエーションで見事にストップしてみせた。
「キッカーは本当に自信を持って蹴るんだろうなと思っていたので、相手の隙があれば止めたいなと、そういう思いで臨みました」
頼れる守護神が、勝点をもたらす活躍ぶり。チームはEAST-Aの首位を堅持した。
「この百年構想リーグではPKがある、しっかりPKを勝ち切って、勝点２というポイントがもらえるので、どんな形であれ勝点を持って帰ってくるのが上に行く条件。（秋田戦は）あまり内容的には良くなかったですし、もっと改善しないといけないところはいっぱいあったんですけど、ただ、そういう意味では、苦しみながらこういう風に勝ち取ってきたのは、大きい勝点だったかなと思います」
貪欲に“勝ち”にこだわる姿勢で、仙台はまた１つ、白星を積み重ねた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合後のフラッシュインタビューで、GKの林彰洋は「背中のサポーターも含めて、一緒に戦ってくれて、本当に心強かった」と感謝を口にする。
仙台はこれで開幕から破竹の８連勝。３つ目となるPK戦勝利を収めた一戦で、林は２度、“決められたら負け”のシチュエーションで見事にストップしてみせた。
頼れる守護神が、勝点をもたらす活躍ぶり。チームはEAST-Aの首位を堅持した。
「この百年構想リーグではPKがある、しっかりPKを勝ち切って、勝点２というポイントがもらえるので、どんな形であれ勝点を持って帰ってくるのが上に行く条件。（秋田戦は）あまり内容的には良くなかったですし、もっと改善しないといけないところはいっぱいあったんですけど、ただ、そういう意味では、苦しみながらこういう風に勝ち取ってきたのは、大きい勝点だったかなと思います」
貪欲に“勝ち”にこだわる姿勢で、仙台はまた１つ、白星を積み重ねた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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