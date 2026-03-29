女優の市川実日子（47）が29日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。実家が近く、中学校時代に不思議な光景を見かけたベテラン女優を明かす場面があった。この日は19年続いた番組の最終回。スタート時からナレーションを担当した女優の小林聡美のほか、女優の片桐はいりとともに出演。互いにドラマや映画、舞台などで共演し、親交がある。片桐が市川と会うのはどこかの局で偶然会って以来だと話をする一