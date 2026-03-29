春のスプリント王決定戦「第56回高松宮記念」はスピード自慢のスプリンター18頭が尾張の舞台に集結した。昨年の覇者サトノレーヴに◎を託す。昨秋は1番人気に支持されたスプリンターズS4着、3度目の香港遠征で参戦した香港スプリント9着と精彩を欠くシーズンとなった。それでも昨年春の香港G1チェアマンズスプリントプライズは世界最強スプリンターのカーインライジングの2着、英国のクイーンエリザベス2世ジュビリーSでも2着