◇ア・リーグブルージェイズ3Xー2アスレチックス（2026年3月27日トロント）【記者フリートーク】オフの取り組みが表れた。ブルージェイズ・岡本のメジャー初の守備機会だった4回のボテボテの三ゴロ。シフトでほぼ遊撃手の定位置から前進して捕球し、難しい体勢からランニングスローでアウトにした。例年と違う光景が自主トレにあった。元々、守備に重きは置いているが寒い時季は打球処理が中心。今年は送球をメインにし