日本代表は現地３月28日、国際親善試合でスコットランド代表と対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。試合はスコットランドのグラスゴー、ハムデン・パークで開催。森保一監督率いるチームにとっては、６月に開幕するワールドカップ本大会を見据えた重要な強化試合となる。スタメンには田中碧や伊藤洋輝、前田大然らが先発。また１トップは後藤啓介が務める見込みだ。 スターティングメンバー