日本代表、スコットランド戦のスタメン発表！ 田中碧や伊藤洋輝、前田大然らが先発！
日本代表は現地３月28日、国際親善試合でスコットランド代表と対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。
試合はスコットランドのグラスゴー、ハムデン・パークで開催。森保一監督率いるチームにとっては、６月に開幕するワールドカップ本大会を見据えた重要な強化試合となる。
スタメンには田中碧や伊藤洋輝、前田大然らが先発。また１トップは後藤啓介が務める見込みだ。
スターティングメンバーは以下の通り。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
６ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８ 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
20 佐野航大（NEC／オランダ）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 橋岡大樹（ゲント／ベルギー）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
22 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
試合は日本時間29日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
試合はスコットランドのグラスゴー、ハムデン・パークで開催。森保一監督率いるチームにとっては、６月に開幕するワールドカップ本大会を見据えた重要な強化試合となる。
スタメンには田中碧や伊藤洋輝、前田大然らが先発。また１トップは後藤啓介が務める見込みだ。
スターティングメンバーは以下の通り。
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
６ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８ 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
20 佐野航大（NEC／オランダ）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
16 橋岡大樹（ゲント／ベルギー）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
22 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
試合は日本時間29日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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