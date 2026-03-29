キリンワールドチャレンジ2026会場：ハムデン・パーク（グラスゴー／スコットランド）／3月29日（日）2時00分キックオフ※日本時間キリンワールドチャレンジ2026の日本代表戦に臨むスコットランド代表のスターティングメンバーが発表された。FIFAワールドカップ2026まで残り3カ月を切ったなか、2026年最初のインターナショナルマッチウィークで、スコットランド代表は日本代表と対戦する。FIFAワールドカップ26欧州予選のグル