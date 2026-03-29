スコットランド代表のスタメン発表！ マクトミネイ、ロバートソン、マッギンら先発で日本代表戦へ
キリンワールドチャレンジ2026
会場：ハムデン・パーク（グラスゴー／スコットランド）／3月29日（日）2時00分キックオフ※日本時間
キリンワールドチャレンジ2026の日本代表戦に臨むスコットランド代表のスターティングメンバーが発表された。
FIFAワールドカップ2026まで残り3カ月を切ったなか、2026年最初のインターナショナルマッチウィークで、スコットランド代表は日本代表と対戦する。FIFAワールドカップ26欧州予選のグループCに入ったスコットランド代表は、デンマーク代表を抑えて1位に入り、1998年のフランス大会以来、7大会ぶり9度目となるワールドカップ出場権を獲得した。
日本代表とのゲームに向けて、スティーヴ・クラーク監督が選んだ11名のスターティングメンバーが発表された。スタートリストには、2024−25シーズンのセリエAでMVP（最優秀選手賞）に輝いたMFスコット・マクトミネイを筆頭に、長年にわたってリヴァプールで活躍するDFアンドリュー・ロバートソンや、欧州カップ戦の常連となったアストン・ヴィラで攻守に躍動するMFジョン・マッギンらが名を連ねる。
日本代表とスコットランド代表のゲームは、日本時間でこのあと2時00分（26時00分）キックオフ予定。試合の模様はNHK総合テレビにて全国生中継され、インターネットではNHK ONEおよびU-NEXTで配信される。
スコットランド代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。
◼︎スコットランド スターティングメンバー
▼GK
アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
▼DF
ネイサン・パターソン（エヴァートン／イングランド）
ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）
スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）
アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）
▼MF
ルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）
スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）
ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）
ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ／イングランド）
▼FW
トミー・コンウェイ（ミドルスブラ／イングランド）
リンドン・ダイクス（チャールトン／イングランド）
◻︎スコットランド代表 控えメンバー
▽GK
リアム・ケリー（レンジャーズ）
スコット・ベイン（フォルカーク）
▽DF
ジョン・サウター（レンジャーズ）
グラント・ハンリー（ハイバーニアン）
アンソニー・ラルストン（セルティック）
キーラン・ティアニー（セルティック）
ドミニク・ハイアム（レクサム／ウェールズ）
ロス・マクローリー（ブリストル・シティ／イングランド）
▽MF
アンドリュー・アーヴィング（スパルタ・プラハ／チェコ）
レノン・ミラー（ウディネーゼ／イタリア）
ライアン・クリスティー（ボーンマス／イングランド）
ビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）
▽FW
チェ・アダムス（トリノ／イタリア）
ジョージ・ハースト（イプスウィッチ・タウン／イングランド）
フィンドレイ・カーティス（キルマーノック）