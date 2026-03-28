3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。常に理詰めで反論してくるハイスペック彼氏に対し、インフルエンサー彼女がついに涙ながらの訴えを起こした。【映像】彼女がゾッコン！外資系イケメン彼氏のビジュアル本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組だ。結婚後