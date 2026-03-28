乃木坂46の梅澤美波、賀喜遥香、井上和、一ノ瀬美空が、28日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』に出演。まさかの結果に見舞われた。【写真】「ビッグボス!！」ダンディなたたずまいの乃木坂46梅澤美波＆賀喜遥香最後のチェック6「ミシュランのマグロ」の結果次第では「映す価値無し」という崖っぷちに立った乃木坂チームは、過去にマグロとカツオを間違えた梅澤、浜田チャーハ