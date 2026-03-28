乃木坂46『格付けチェック』でまさか 梅澤美波が「残ります」と意気込むも…波乱
乃木坂46の梅澤美波、賀喜遥香、井上和、一ノ瀬美空が、28日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』に出演。まさかの結果に見舞われた。
【写真】「ビッグボス!！」ダンディなたたずまいの乃木坂46梅澤美波＆賀喜遥香
最後のチェック6「ミシュランのマグロ」の結果次第では「映す価値無し」という崖っぷちに立った乃木坂チームは、過去にマグロとカツオを間違えた梅澤、浜田チャーハンを選んでしまった賀喜が挑戦。梅澤は「ここで成功させて残ります」と意気込んでいたが、惜しくも不正解で、画面から消えてしまうことになってしまった。
ダウンタウン・浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは芸能人たちが「基本的なこと」、「当たり前のこと」がわかっているかをチェックする。
■チェック項目一覧
チェック1 「赤ワイン」
チェック2 「ロックバンド」
チェック3 「ヘアメイク」
チェック4 「弦楽八重奏」
チェック5 「映画監督」
チェック6 「ミシュランのマグロ」
【写真】「ビッグボス!！」ダンディなたたずまいの乃木坂46梅澤美波＆賀喜遥香
最後のチェック6「ミシュランのマグロ」の結果次第では「映す価値無し」という崖っぷちに立った乃木坂チームは、過去にマグロとカツオを間違えた梅澤、浜田チャーハンを選んでしまった賀喜が挑戦。梅澤は「ここで成功させて残ります」と意気込んでいたが、惜しくも不正解で、画面から消えてしまうことになってしまった。
■チェック項目一覧
チェック1 「赤ワイン」
チェック2 「ロックバンド」
チェック3 「ヘアメイク」
チェック4 「弦楽八重奏」
チェック5 「映画監督」
チェック6 「ミシュランのマグロ」