◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）阪神に移籍後、初めて「7番・捕手」で先発出場した伏見が、好リードで先発・高橋をけん引した。「いつも通りですね。オープン戦から良かったので、その調子のままシーズンに入ってくれたという感じ。（ツーシームは）いいボールの一つ。今日の状態だったり、そういうのを見ながら今日はすごく良かったから割合が少し多くなりましたけど、ナイスボールでした」内外