アクション・アドベンチャー映画『ハムナプトラ』シリーズ新作『ハムナプトラ4（仮題）』に、ジョン・ハナーが正式復帰することがわかった。米が報じている。ハナーは、レイチェル・ワイズ演じるエヴリン・カナハンの兄ジョナサン・カナハン役として再登場する見込みだ。 これで新作には、リック・オコーネル役ブレンダン・フレイザー、エヴリン役レイチェル・ワイズに続き、ジョナサン役ハ