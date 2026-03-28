4月4日（土）午前10時30分から午前11時25分【出演者】ＭＣ：ヒロミ、小泉孝太郎■孝太郎が憧れる“93歳・日本酒の神様”に弟子入り！石川県小松市に酒蔵を構える「農口尚彦研究所」そこで杜氏を務める農口尚彦さん（93歳）と番組オリジナルの日本酒造り！孝太郎は汗だくで奮闘！一体どんな日本酒が出来上がるのか…？■第69代横綱・白鵬も緊急参戦！元横綱・白鵬がサプライズ登場で孝太郎がビックリ仰天！一体なぜ…？父・純一郎と