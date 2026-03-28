【無職転生III ～異世界行ったら本気だす～】 2026年7月5日 放送予定 TVアニメ「無職転生III ～異世界行ったら本気だす～」放送が7月5日より毎週日曜TOKYO MX・BS11ほかにて放送開始、ABEMA・アニメストアにて地上波同時・最速配信されることが決定した。 さらに、第3期のPV第2弾が解禁。「エリス修行編」が展開されることが明らかとなり、PVの中で新キャラクタ}