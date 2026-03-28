【モデルプレス＝2026/03/28】女優の矢吹奈子、Kis-My-Ft2の二階堂高嗣がこのほど、都内で開催されたテレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（4月1日スタート／毎週水曜深夜1時〜）記者会見に出席。矢吹が二階堂に驚かされたことを明かした。【写真】篠田麻里子、不倫ドラマでイケメンと濃厚キス◆矢吹奈子、二階堂高嗣に驚かされたことドラマのタイトルにちなんだ「最近◯◯されたエピソード」で、矢吹は二階