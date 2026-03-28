矢吹奈子、キスマイ二階堂高嗣に驚かされたこと 感心からのまさかのオチ【サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜】
【モデルプレス＝2026/03/28】女優の矢吹奈子、Kis-My-Ft2の二階堂高嗣がこのほど、都内で開催されたテレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（4月1日スタート／毎週水曜深夜1時〜）記者会見に出席。現場での会話内容を明かした。
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ドラマのタイトルにちなんだ「最近◯◯されたエピソード」で、矢吹は二階堂とのラジオ共演時を回顧。2人が月曜レギュラーを務めるラジオ番組「アッパレやってまーす！」（MBSラジオ）内での出来事を披露した。
「この『サレタ側の復讐』のドラマが発表された後だったので、他のキャストの方が『奈子ちゃんまたドラマ決まってたね』『すごいね』みたいな話題になった時に二階堂さんが『えー！』『すげえ！』みたいな感じですごい驚いて言ったんです」と振り返る矢吹。二階堂も本作への出演が決まっていたため、矢吹は「でも知ってるはずだよなと思って、（二階堂の出演は）まだ発表されてない時だったから、ラジオの中でお芝居しててすごいな」と感心していたという。しかし、後に「このドラマの話をしてるってただ知らなかっただけだった」とまさかのオチが判明。二階堂は「シンプルにすごくいっぱい作品出るなって」と釈明すると、企画コーナで増子敦貴と結成した「天然同盟」を引き合いに出され、「やっぱ天然だから」とイジりを受けていた。
原作は、各電子書店で好評配信中の作画・きら、原作・雙葉葵による同名作。累計280万以上のダウンロード数を記録する“不倫復讐劇”の話題作をこの度実写連続ドラマ化する。不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇が幕を開ける。この日は、矢吹、二階堂のほか、水崎綾女、篠田麻里子、落合モトキ、超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、GENICの増子敦貴も出席した。（modelpress編集部）
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◆矢吹奈子、二階堂高嗣に驚かされたこと
ドラマのタイトルにちなんだ「最近◯◯されたエピソード」で、矢吹は二階堂とのラジオ共演時を回顧。2人が月曜レギュラーを務めるラジオ番組「アッパレやってまーす！」（MBSラジオ）内での出来事を披露した。
◆水崎綾女・篠田麻里子・矢吹奈子トリプル主演「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」
原作は、各電子書店で好評配信中の作画・きら、原作・雙葉葵による同名作。累計280万以上のダウンロード数を記録する“不倫復讐劇”の話題作をこの度実写連続ドラマ化する。不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇が幕を開ける。この日は、矢吹、二階堂のほか、水崎綾女、篠田麻里子、落合モトキ、超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、GENICの増子敦貴も出席した。（modelpress編集部）
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