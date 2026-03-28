ビザ・ワールドワイド・ジャパンは3月27日、世界最大級のK-POPファン&アーティストフェスティバル「KCON JAPAN 2026」に、オフィシャルペイメントパートナーとして協賛することを発表した。KCON JAPAN 2026○ファンカルチャーにおける"特別な瞬間"を決済で支援同社は音楽やエンターテインメントをはじめとするファンカルチャーを、日常から特別な瞬間まで支える決済体験の提供に取り組んでいる。これまでファンにとって記憶に