【攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL】 7月放送開始 放送局：カンテレ・フジテレビ系全国ネット火曜23時「火アニバル!!」枠 【AnimeJapan 2026：バンダイナムコフィルムワークスブース】 場所：東7ホールA22 アニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」のキービジュアルとPVの第2弾が公開された。 今回公開されたビジ