【攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL】 7月放送開始 放送局：カンテレ・フジテレビ系全国ネット火曜23時「火アニバル!!」枠 【AnimeJapan 2026：バンダイナムコフィルムワークスブース】 場所：東7ホールA22

アニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」のキービジュアルとPVの第2弾が公開された。

今回公開されたビジュアルは、草薙素子とAI搭載型思考戦車・フチコマが描かれたもの。PV第2弾では、アニメ本編映像として公安9課・攻殻機動隊メンバーのアクションなどを確認できる。

なお、同PVに関しては本日3月28・29日に開催の「AnimeJapan 2026」バンダイナムコフィルムワークスブース内（東7ホールA22）でも上映中。ブースでは他にも描き下ろしの草薙素子イラストや設定画の展示が行なわれている。

さらに、フチコマのミート＆グリーティングも開催期間中に実施される。

【「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」プロモーションビデオ第 2弾】【PV第2弾場面カット】

(c) 2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE



「攻殻機動隊展Ghost and the shell」



(c)士郎正宗・講談社/攻殻機動隊展Ghost and the Shell製作委員会