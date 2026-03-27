「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸２−１広島」（２７日、ノエビアスタジアム神戸）復帰したエースがいきなり存在感を発揮した。負傷で戦列を離れていた神戸ＦＷ大迫勇也が３試合ぶりにベンチ入り。後半開始から投入されると、追加タイムに劇的な決勝ゴールを決めた。ＡＣＬＥのため未消化だった一戦を制し、チームを首位に導いた。１−１で迎えた追加タイム４分。ＦＷジェアンパトリッキの左からのクロスをＤＦ広瀬が頭で