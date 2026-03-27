「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸２−１広島」（２７日、ノエビアスタジアム神戸）

復帰したエースがいきなり存在感を発揮した。負傷で戦列を離れていた神戸ＦＷ大迫勇也が３試合ぶりにベンチ入り。後半開始から投入されると、追加タイムに劇的な決勝ゴールを決めた。ＡＣＬＥのため未消化だった一戦を制し、チームを首位に導いた。

１−１で迎えた追加タイム４分。ＦＷジェアンパトリッキの左からのクロスをＤＦ広瀬が頭で合わせたシュートはポストに当たる。そのはね返りをゴール前に詰めていた大迫が左足で押し込んだ。「外す方が難しかった。落ち着いて決められて良かった」と、ヒーローインタビューで千金弾を振り返った。

負傷者が続出していた神戸は直近２試合でＰＫ負け。勝ち切れない流れが続く中で、やはり背番号１０の存在は絶大だ。スキッベ監督は「自分だけが輝くのではなく、味方を生かすプレーやキープなど彼がいることが大きな助けになっている。今日のゴールも彼の経験で、いるべき所にいるゴールだった」と手放しでたたえた。大迫は「（負傷で）休んでしまったので、しっかり結果を出そうと思って後半から入った。その通り結果を出せて良かった」と安どの表情を浮かべた。