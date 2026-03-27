「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）阪神・小幡への死球で、藤川監督がベンチを飛び出す場面があった。１−３の七回２死走者なしで打席に立った小幡に対して、巨人・船迫が１ボール２ストライクから投じた内角スライダーが左膝上付近を直撃した。小幡は一瞬、その場に横たわってすぐに上体を起こしたが、三塁ベンチから藤川監督が飛び出した。小幡のもとにはトレーナーが駆けつけ状態を確認。小幡が一塁へ向かうと、藤川